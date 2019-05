Donateursactie voor zwembad Steenderen

Topseizoen

Op de website van het zwembad meldt voorzitter Jaap van de Vosse van de stichting Sport, Cultuur en Educatie (SCE) die het bad beheert en exploiteert dat de financiële positie niet precair is maar dat een koude zomer zomaar roet in het eten kan gooien. Het topseizoen van vorig jaar heeft voor fors meer omzet gezorgd en daarmee is een financiële buffer opgebouwd. Maar het zwembad staat voor grote investeringen: het coaten van het grote bad, nieuwe filters en een nieuwe bodem in het kleuterbad. ’Veel ruimte is er dus niet’, stelt de voorzitter.