Donkere dagen en de coronamutant doet er nog een schepje bovenop

Afsluiten brug in oude N18 treft boeren: ‘Hoe moet ik nog bij mijn land komen?’

8:35 EIBERGEN - Het afsluiten van de Vloedstegenbrug in de oude N18 voor zwaar verkeer brengt niet alleen de transportsector in de problemen. Ook loonwerkers en landbouwers zitten met de handen in het haar. „Dit is te gek om los te lopen.”