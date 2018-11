Dood kalfje langs de weg: een noodlottig ongeval, of moedwillig gedumpt?

Is een dood kalfje langs de weg in Ruurlo bruut gedumpt, of kan er ook nog iets anders aan de hand zijn? Terwijl de politie mensen oproept die iets weten van een gedumpt kalfje, vragen mensen zich online af of het dier niet gewoon ontsnapt kan zijn.

Woensdag werd het dode dier gevonden in de bosjes langs de Hoge Scheiddijk in Ruurlo. Het kalfje had geen oormerk en daardoor heeft de politie de eigenaar niet kunnen achterhalen. De boeren in de buurt zeggen geen kalfje te missen. Bovendien zijn er meerdere dieren gedumpt in de afgelopen jaren in de buurt van Ruurlo, is het argument van de politie om uit te gaan van kwade opzet.

Op de Facebookpagina van de politie reageert iemand die zich kan herinneren dat er in 2015 twee kalfjes werden aangetroffen in de Veengoot ter hoogte van 't Sikkeler. Later werd daar nog eens een dier gevonden. Nu het water laag staat zal de dader wel een andere plek zoeken, is de gedachte.

De dierenartsen in de buurt gaan niet per definitie van kwade opzet uit, zegt een woordvoerder van De Graafschap dierenartsen. ,,De boeren zijn allemaal aangesloten bij Rendac, dat dode dieren ophaalt. Per kalfje kost dat dan niet zoveel en zeker niet genoeg om je deze ellende op de hals te halen. Dit wil ook geen boer.‘’

Het is veel aannemelijker dat het een pasgeboren kalfje is, dat aan de wandel is gegaan en zijn moeder is kwijtgeraakt, gist de veearts. ,,Ik weet het natuurlijk niet. Ik heb dit dier niet gezien en weet niet hoe oud het is. Maar er staan nog heel veel koeien in de wei, omdat het nog best warm is tot nu toe. Als een koe dan onverwacht vroeg gekalfd heeft...‘’

Normaal zijn kalfjes geoormerkt vanaf het moment dat ze geboren zijn. Maar het gebeurt met enige regelmaat dat een boer 's ochtends pas ontdekt dat een drachtige koe gekalfd heeft en dan pas oormerkt.