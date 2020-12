Doolhof Ruurlo wordt coronaproof en kan in april eindelijk weer open: ‘Onze paden worden tweemaal zo breed’

Ook spatschermen en extra uitgang

De STAR besloot in samenspraak met Staatsbosbeheer - eigenaar van de doolhof - om de toeristische trekpleister dan maar meteen een stevige onderhoudsbeurt te geven. Slotboom: ,,Dat is hard nodig. We hebben de uitkijktoren al aangepakt. Die is veiliger gemaakt en heeft een nieuwe lik verf gekregen.’’

STAR betaalt de helft

,,We investeren zelf flink in deze klus, zo’n 15.000 tot 20.000 euro’’, zegt Slotboom. ,,Daarna is ons potje bijna leeg. Maar we kunnen niet anders. We moeten zo snel mogelijk weer open, anders houdt het op voor ons. De doolhof is een populaire attractie. We trekken jaarlijks rond de 20.000 bezoekers. We kunnen het ons niet veroorloven om langer dan een jaar dicht te zijn.’’