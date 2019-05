Doop babykameel: ‘En we noemen haar... Kathie Camelia!’

Het drie weken oude diertje wordt donderdagavond in de piste van de circustent op De Maat in Eibergen officieel gedoopt door circusdirecteur Bernhard Renz. De naam is via een prijsvraag via deze krant tot stand gekomen. „We hebben voor Kathie gekozen, vanwege de betekening van de naam: gezegend, puur, en heilige”, vertelt Sarine Renz van het circus. „En Camelia vonden we gewoon een leuke tweede naam.”