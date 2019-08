Door app Ongehinderd kan Roy ondanks zijn handicap weer uitgaan zonder nare verrassingen

GENDRINGEN - Alles wat gehandicapten willen weten over de toegankelijkheid van voorzieningen als winkels, restaurants en bibliotheken in Oude IJsselstreek kunnen ze opzoeken met de app Ongehinderd. De gemeente is de eerste in de regio die meedoet aan de app. Mede op initiatief van de inclusiewerkgroep van Oude IJsselstreek die probeert van de gemeente de meest toegankelijke van Nederland te maken.

Roy Splithof (48) uit Gendringen is een van de leden van die werkgroep. Hij was banketbakker en werkte in de horeca, maar door een slechte rug moest hij operaties ondergaan. Bij de laatste operatie ging het fout. Er werd een zenuw doorgesneden, waardoor hij zijn linkerbeen nauwelijks meer kan gebruiken.

Thuis kan hij zich redelijk redden met hulp van een rollator en een speciale stoel. Als hij het huis uit gaat, doet hij dat met een rolstoel of zijn extra krachtige scootmobiel, waar hij dan de rollator aan hangt. ,,Het is een behoorlijk gevaarte waarmee je dan rondrijdt’', zegt Splithof. ,,Je kunt je wel voorstellen dat je daar niet zomaar overal mee naar binnen kunt rijden.’'

In de app Ongehinderd staan winkels en horecagelegenheden in de gemeente die getest zijn op toegankelijkheid. Daarbij kan het gaan om een toegankelijk toilet, de hoogte van drempels, de ruimte om te manoeuvreren met een scootmobiel of de hoogte van een bar.

,,Kijk, Oude IJsselstreek heeft een 9,3 gekregen als score voor toegankelijkheid'', laat Splithof op zijn telefoon zien. De app geeft aan dat 93 locaties in de gemeente zijn getest op toegankelijkheid. Inmiddels zijn er ook al twintig beoordelingen door gebruikers geplaatst.

,,Bepaald geen slecht cijfer voor zo’n plattelandsgemeente’', oordeelt Splithof. ,,Je verwacht op de een of andere manier eerder dat er in een stad wordt gewerkt aan een goede toegankelijkheid dan in een dorp. Maar dat hoeft dus zeker niet zo te zijn.’'

Splithof is positief gestemd over de voorzieningen voor gehandicapten in zijn gemeente. ,,Er gebeurt hier echt wel wat op dat gebied. Dat is misschien de invloed van burgemeester Otwin van Dijk, zelf rolstoeler, maar ook wethouder Peter van de Wardt maakt zich er sterk voor. Je merkt dat het onderwerp steeds meer gaat leven.’’

,,Je verwacht op de een of andere manier eerder dat er in een stad wordt gewerkt aan een goede toegankelijkheid dan in een dorp. Maar dat hoeft dus zeker niet zo te zijn.''

,,Zo vroeg de organisatie van het Preuvement in Gendringen zelf of we eens kwamen testen hoe het daar zit met de toegankelijkheid. Een heel goede ontwikkeling. Maar ook bijvoorbeeld de kermis in Varsseveld en de autocross Gendringen houden zich ermee bezig. De bewustwording op dit gebied is echt aan het groeien. Wat denk je van de prikkelarme kermis in Silvolde? Voor een bepaalde groep is dat zo belangrijk. Ineens kan die nu ook meedoen.’'

De app Ongehinderd, die gratis te downloaden is, is een nieuwe stap. Zeker omdat het voor een belangrijk deel ook gaat om alledaagse voorzieningen, zoals de toegankelijkheid van een supermarkt, de aanwezigheid van parkeerplaatsen voor invaliden, de vraag of je in een rolstoel in een restaurant terechtkunt of de plek van een openbaar toilet. ,,Je kunt nu simpelweg vooraf checken of de voorzieningen die je nodig hebt aanwezig zijn of niet’', zegt Splithof. ,,Voor veel mensen betekent dit het verschil tussen thuisblijven of erop uittrekken.’'