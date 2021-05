Door corona maakt Henny van Londen, schrijver clublied uit 1981, mogelijke promotie van zijn Graafschap-helden niet meer mee

Column Priknijd? Kom op zeg, we zijn allemaal een keer aan de beurt!

8 mei Ineens was daar het verlossende bericht. Mijn man zat in een videovergadering met collega’s en zette gauw de camera uit, want niet iedereen hoefde zijn tranen te zien. Ook ik schoot vol toen ik het hoorde, en voelde letterlijk hoe een last van mijn schouders viel. Onze zoon sprong een gat in de lucht, onze dochter gaf me een stevige knuffel.