Door een dwarslaesie doet Willie alles op zijn buik

Verlangend kijk hij uit naar zijn nieuwe ligrolstoel die hopelijk voor de kerst nog geleverd zal worden. ,,Niet mijn eigendom, hoor, het blijft in bruikleen van de gemeente." Maar het wordt wel een bed met de nieuwste snufjes: verkoeling in de ligplaat, navigatie, soepeler wielen en hopelijk een sterkere accu. ,,Ik kan nu net naar Bocholt komen vanuit Winterswijk. Daar ga ik op familiebezoek, zet hem daar even aan de stroom en kan dan precies terugkomen. Maar dan moet ik onderweg de verlichting niet gebruiken." Hij houdt de accu voortdurend in de gaten en is nog nooit ergens stil komen te staan.