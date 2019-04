Door Jan (26) zingen 72.000 man Oerend Hard op Wembley: ‘Had niet verwacht dat het zó hard ging’

‘Ik zeg oeh.. Ik zeg aah,’ schalt er door het Wembley Stadion. De bewerkte video van het concert verscheen de afgelopen dagen op meerdere Facebook-pagina’s.



Jan Broedersz uit Medemblik is sinds hij zijn videomontage dinsdagmiddag plaatste in de Facebook-groep ‘Makkelijke Mensen met Mythische Miems’ de tel kwijt waar zijn video allemaal is opgedoken. ,,In die groep worden wel vaker zulke video's geplaatst, maar op een gegeven moment zag ik de video ook op Facebook-pagina’s zonder mijn naam erbij. Daarna kon het niet meer bijhouden waar de video allemaal stond,’’ reageert Broedersz. Hij had dan ook niet verwacht dat de video zo massaal werd gedeeld.