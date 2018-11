Door politie gezochte broers zetten station De Huet op stelten

Agenten troffen de twee mannen even later nog steeds op het station. De broers, beide zonder vast adres, werden beide gezocht door de politie, bleek toen hun gegevens werden gecheckt. De 35-jarige had namelijk nog een boete van 1.000 euro openstaan, terwijl zijn 30-jarige broer door een ander politieteam gezocht werd voor verhoor over huisvredebreuk. Daarop zijn beide mannen opgepakt.



,,De twee zijn bekenden van ons en al regelmatig met de politie in aanraking geweest’’, zegt de Doetinchemse wijkagent Frans Geerdink. ,,Voor zaken als stalking, huisvredebreuk of mishandeling, meestal onder invloed van drank of drugs.’’



Beide broers zijn in de cel gezet. De 30-jarige wordt overgedragen aan het andere politieteam, dat hem zocht voor de huisvredebreuk. De 35-jarige is in de gevangenis gezet omdat hij zijn boete niet kon betalen. Overigens is die celstraf geen vervanging voor de boete; het boetebedrag blijft staan en moet alsnog betaald worden.