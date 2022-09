Doorbraak in zaak dood baby Sem Vijverberg: politie arresteert na 16 jaar mogelijke moeder

Met videoDOETINCHEM - Een vrouw uit Doetinchem van wie het vermoeden bestaat dat ze de moeder van Sem Vijverberg is, is deze week aangehouden. Deze aanhouding lijkt een doorbraak in het onderzoek naar de pasgeboren baby, die in januari 2006 dood werd gevonden in de Kapperskolk in de Achterhoekse stad.

,,We vermoeden dat de vrouw de moeder is van Sem Vijverberg”, zegt Marél van Steenbergen, woordvoerder van de politie. ,,De vrouw wordt ervan verdacht de baby te hebben gedood en het lichaam te hebben achtergelaten.”

DNA-onderzoek

DNA-onderzoek moet uitwijzen of zij inderdaad de moeder is van de baby. Dat onderzoek kan een paar dagen duren, aldus de politie.

Het lijkje van Sem Vijverberg werd zondagmiddag 29 januari 2006 gevonden in het bevroren water van de Kapperskolk, aan de rand van woonwijk De Hoop in Doetinchem. De pasgeboren baby was toen waarschijnlijk al negen dagen dood. Het had – zo wees forensisch onderzoek later uit – niet langer dan een dag geleefd en was met fors geweld om het leven gebracht.

Gruwelijke vondst

Lars, Koen en Romy (dan 14, 13 en 7 jaar) deden die zondag de gruwelijke vondst. Ze waren met hun ouders op bezoek bij oma die in de wijk woonde. In de rietkraag vonden ze iets wat leek op een pop. Later ging hun moeder met haar schoonzus poolshoogte nemen. Ze zagen dat het mogelijk om een baby ging en belden 112.

Het bleek inderdaad om een baby te gaan die slechts kort had geleefd. Grootscheeps onderzoek waarbij 25 rechercheurs werden ingezet volgde. Ondertussen kreeg de dode baby de naam Sem Vijverberg: de voornaam kwam uit de koker van de drie vinders, de achternaam komt van stadion De Vijverberg van De Graafschap.



Op 9 februari 2006 is Sem begraven op de kinderbegraafplaats van de Slangenburg, iets buiten Doetinchem. Het grafje is er nog altijd.



Tijdens het onderzoek probeerden de rechercheurs in 2006 de ouders van Sem te vinden. Dat was vergeefs en na vijf maanden werd het opsporingsteam opgeheven. In 2013 werd met een DNA-onderzoek geprobeerd de zaak nieuw leven in te blazen. In 2017 gebeurde dat nogmaals maar beide keren zonder succes. In 2019 belandde de zaak op de coldcasekalender van de politie.

Heropening onderzoek

In maart 2021 heropende de politie het onderzoek, vooral door nogmaals veel aandacht voor de kwestie te vragen. Dat gebeurde onder meer tijdens een thuiswedstrijd van De Graafschap. Ook werden flyers rondgedeeld in de wijk De Hoop en stond er meerdere dagen een politietruck in Doetinchem waar veel informatie werd gegeven over de zaak.

De Graafschap noemde het stadion april vorig jaar eenmalig 'Sem Vijverberg'. Er werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Tv-programma Opsporing Verzocht besteedde ook aandacht aan Sem Vijverberg en dat leverde 70 tips op. Daaronder ook een anonieme melder waar de politie later naar op zoek ging.



Uit dit in maart 2021 opnieuw gestarte onderzoek is de tip afkomstig die leidde tot de aanhouding.

