Doorlopende dreiging van rellen in Winterswijk, noodverordening blijft nodig

UPDATE Hakenkruis in binnentuin wooncom­plex Zelhem: ‘Schoffe­ring van ouderen in lockdown’

27 januari ZELHEM - In de binnentuin van het appartementencomplex Oranjehof in Zelhem is in de nacht van dinsdag op woensdag een groot hakenkruis gemaakt. De politie onderzoekt een mogelijke relatie met de avondklokrellen elders in het land.