Doortje 48 helpt Muriëlle uit Noordijk aan eerste prijs: ‘Koeien bemoeien zich nergens mee’

PvdA wil ophelde­ring over Willibror­dus­school in Ruurlo

7:21 Voor de zomervakantie zou wethouder Anjo Bosman de gemeenteraad van Berkelland informeren over het bidbook voor de Willibrordusschool in Ruurlo. Het is inmiddels vakantie, maar de politici hebben niets gehoord. De PvdA vraagt opheldering