Doorwerken cruciaal voor mogelijke doorstart Vulcanus

DOETINCHEM - Voor een mogelijke doorstart is het cruciaal dat de huidige medewerkers van metaalgieterij Vulcanus in Langerak kunnen blijven doorwerken. Dat laat de toegewezen curator Vincent Jongerius van BAX Advocaten weten.

De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart van het eerder deze week failliet verklaarde bedrijf. Bij Vulcanus werken op dit moment 125 medewerkers. Of een doorstart kansrijk is, weet Jongerius nog niet. ,,Daarvoor is het echt te vroeg. Van belang is vooral dat de productie weer op gang komt. En daarvoor heb je opdrachten nodig. Daar zijn we nu naar aan het kijken.”

Opdrachtgever

Of die productie weer op gang kan komen, is nog zeer de vraag. Vulcanus bestaat uit twee delen: een handels- en een productiemaatschappij. De productiemaatschappij is dinsdag door de rechtbank in Zutphen failliet verklaard, de handelsmaatschappij niet. De gieterij werkt met één opdrachtgever en dat is de handelsmaatschappij. Die verhandelt vervolgens de gegoten goederen aan klanten over de wereld. Omdat er juridisch gezien maar één opdrachtgever is, kan het ingewikkeld worden om de productie weer op gang te krijgen of te houden.

De curator hoopt binnen vier weken duidelijkheid te hebben over de toekomst van het bedrijf.

