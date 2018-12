Doos chocola als steun voor Winterswijkse politie na heftig weekend

Hennepkwe­ke­rij gevonden in afgebrand apparte­ment Doetinchem

12:51 DOETINCHEM - In een appartement aan de Leerinkstraat in Doetinchem woedde aan het eind van maandagochtend een korte maar hevige brand. Nadat de brand geblust was, is er een hennepkwekerij aangetroffen in het appartement, aldus de politie.