Dorpsauto Netterden kan blijven rijden

Woning drie maanden op slot na vondst hennepkwe­ke­rij in Dinxperlo

11:07 DINXPERLO - Een woning aan de Terborgseweg in Dinxperlo is op last van loco-burgemeester Martin Veldhuizen gesloten. Het huis mag drie maanden lang niet gebruikt worden, nadat in juni een hennepkwekerij in de schuur van de woning was aangetroffen.