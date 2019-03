Dorpsauto's van Netterden en Breedenbroek rijden af en aan

Chauffeurs van de dorpsauto's zijn vrijwilligers, die na een oproep dorpsgenoten naar de plek van bestemming rijden. De dorpsauto's rijden nu drie jaar. Met name in Netterden was tijd nodig om de dorpsauto tot een succes te maken. ,,We hebben een gestage groei gezien van het aantal ritten. De dorpsauto wordt nu breed ingezet. Studenten worden naar stations gebracht, maar ouderen gaan ook op familiebezoek of naar het ziekenhuis. We hebben in Netterden geen openbaar vervoer”, vertelt Frank Cent. Hij is één van de tien vrijwillige chauffeurs.