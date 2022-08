Dorpsbewoners vangen rondzwervende Roemeense arbeidsmigranten in Gendringen op: ‘Het is een mensonterend bestaan’

Situatie in Zutphense havens is schrijnend: ‘Dit is een tragedie’

Schepen die ‘gevangen’ zitten in de ene haven. Een andere haven die al een week of vier op slot zit. De aanhoudende hitte en droogte en de daaruit voortvloeiende lage waterstand in de IJssel hebben grote gevolgen voor de Zutphense havens. ,,We houden de waterstanden nauwlettend in de gaten. We zitten bijna op het niveau van 2018.’’

9:24