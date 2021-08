Dorpsgids Henk Oldemenger: ‘Neede stelde in de geschiedenis echt wel wat voor’

„Er is hier zo ontzettend veel te vertellen”, zegt dorpsgids Henk Oldemenger uit Neede enthousiast. „De geschiedenis ligt hier op straat, maar je moet niet alles geloven.” Hij lacht en vertelt dan het verhaal van de Duitse generaal, die aan de Huikert gewoond zou hebben. Hij zou hebben meegevochten in de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Oldemenger: „Het schijnt dat hij altijd in vol ornaat over straat ging. Maar op een gegeven moment was er sprake van twee generaals. Wat bleek? Er woonden in die buurt ook twee NSB’ers, die altijd in hun pak met hun geweer door het dorp gingen.”