Dorpsplan Rietmolen: ‘Nieuwe N18 doet de kans op criminaliteit toenemen’

Video Twente en Achterhoek aan de macht in Amsterdam: ‘Ik hou juist van chaos’

17 februari AMSTERDAM - Hoe Amsterdams is het Amsterdamse bestuur eigenlijk? De Achterhoek en Twente zijn hofleverancier van het college dat de hoofdstad leidt. Burgemeester Femke Halsema groeide op in Enschede, net als de invloedrijke wethouder Sharon Dijksma. Minder bekend is dat twee Doetinchemse én een Winterswijkse wethouder de hoofdstad besturen. Wat nou Achterhoekse bescheidenheid?