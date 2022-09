Dorpsstraat Laag-Keppel gaat weer open: opluchting bij automobilisten, bewoners houden adem in

Bronck­horst over afsluiten Laag-Kep­pel: ‘Omrijden even vervelend, maar moet vanwege veiligheid’

LAAG-KEPPEL/ HENGELO - Het bericht dat wegen rond Laag-Keppel per direct worden afgesloten voor doorgaand verkeer, leidt tot veel kritiek van regelmatige gebruikers. Zij moeten nu kilometers omrijden, omdat er geen redelijke alternatieve route is. Vervelend, maar het is even niet anders, reageert de gemeente Bronckhorst.

31 augustus