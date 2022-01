Dorpsverbinder Chantal: ‘Als je denkt in kansen, kan er nog best veel’

interview Otwin van Dijk, burgemees­ter in een pandemie: ‘Door corona is de sfeer enorm verhard’

BREEDENBROEK/ GENDRINGEN - In het debat over corona is burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek in deze regio een veelgehoorde stem. Hij gaat de discussie aan op social media, praat volop met inwoners over het onderwerp en heeft zitting in een commissie van burgemeesters en wetenschappers die de sociale impact van de coronamaatregelen onderzoekt. Hoe denkt hij over weer een jaar Covid?

31 december