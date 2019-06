‘Draai bezuiniging terug en behoud de voorzieningen’, vindt CDA Winterswijk

Boekhouder regeert

Naar de microfoon

CDA-er Wassink, na de bestuurscrisis met zijn partij in de oppositierol gedrongen, liep af en aan naar de interruptiemicrofoon in de kleine zaal van theater De Storm, waar de gemeenteraad naar was uitgeweken vanwege de hitte in het gemeentehuis. Voor VVD-wethouder Klein Gunnewiek werd het pijnlijk toen Wassink haar op de verhoging van de toeristenbelasting wees. Klein Gunnewiek: ,,Die gaat niet omhoog, dat vinden we geen goed idee. De verhoging komt uit de meeropbrengst van grotere arealen.” Wassink, las het vervolgens voor, de kadernota in de hand: ,,Verhoging van de toeristenbelasting.”