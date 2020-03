Drama bij het Rademakersbroek herdacht: ‘Vrijheid is spelen met wie je wil’

Maandag kort na het middaguur worden bij het monument in Rademakersbroek onder meer kransen gelegd door Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek, en zijn Duitse collega Christoph Gerwers, burgemeester van Rees. Onder de bezoekers nabestaanden van de slachtoffers, zoals Derk te Rietstap jr. en zijn zus Aly uit Kloosterhaar.



Derk te Rietstap jr. is maandagmorgen opgestaan in de wetenschap dat het de dag is - 2 maart - waarop zijn vader 75 jaar geleden op de akker in het Rademakersbroek is doodgeschoten door Duitse militairen.