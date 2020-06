Drenkeling in recreatieplas 't Hilgelo is gast van camping Meddo: ‘Een buitengewoon trieste situatie’

UpdateWINTERSWIJK - In recreatieplas 't Hilgelo langs de Meddoseweg in Winterswijk is maandagmorgen een man te water geraakt. Het gaat om een gast van camping Poelhuis in Meddo. Hulpdiensten zijn al uren bezig met een zoektocht naar de drenkeling.

Omstanders zagen vanmorgen dat de man ging zwemmen en niet meer boven water kwam, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. ,,Daarop belden zij de brandweer, die meteen een reddingsactie is begonnen.”

‘Buitengewoon trieste situatie’

De drenkeling is een oudere man die verbleef op de nabijgelegen camping Poelhuis in Meddo. De vermissing van de zwemmer houdt de camping in zijn greep, zegt mede-eigenaar Wander Tiggeloven. ,,Het is een buitengewoon trieste situatie. De man en zijn vrouw waren hier samen. Ze kwamen over als een gelukkig stel. Heel triest dat er dan zoiets gebeurt. Dit houdt ons de hele dag al bezig.”

De brandweer rukte 's ochtends uit met oppervlakteredders uit Groenlo en Winterswijk. Ook ging een duikteam van de brandweer het water in om de zwemmer te zoeken. Sinds later in de middag zoeken ook duikers van de brandweer Deventer en een sonarboot van de politie naar de vermiste zwemmer. Die is na uren zoeken nog altijd niet terecht.

Volledig scherm De zoektocht naar de drenkeling in 't Hilgelo. © News United / 112 Achterhoek-nieuws

Ook Duitser nog vermist

Een traumaheli en een ambulance staan klaar bij het strand. Het is niet de enige drenkeling in de regio waar naar wordt gezocht. Een duikteam van de politie gaat ook verder met het zoeken naar de 21-jarige Duitser die sinds vrijdagavond vermist is in het water van Rhederlaag.

Daarbij wordt een speurhond ingezet die is getraind in het herkennen van menselijke geur.