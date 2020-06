Drenkeling in recreatieplas 't Hilgelo nog niet terecht, zoekteam breidt uit

Zoektocht al uren bezig

De brandweer rukte uit met oppervlakteredders uit Groenlo en Winterswijk. Ook ging een duikteam van de brandweer het water in om de zwemmer te zoeken. Later in de middag zoeken ook duikers van de brandweer Deventer en een sonarboot van de politie naar de vermiste zwemmer. Die is na uren zoeken nog altijd niet terecht.

Het is niet de enige drenkeling in de regio waar naar wordt gezocht. Een duikteam van de politie gaat ook verder met het zoeken naar de 21-jarige Duitser die sinds vrijdagavond vermist is in het water van Rhederlaag. Daarbij wordt een speurhond ingezet die is getraind in het herkennen van menselijke geur.