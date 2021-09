Drie arrestaties na reeks vernielingen en inbraken in auto's in Borculo

De politie deed halverwege augustus een getuigenoproep via sociale media nadat er meerdere voertuigen waren vernield en opengebroken aan de Wolvershoek in Borculo. Mensen die meer wisten of verdachte zaken hadden gezien werden opgeroepen om contact op te nemen met de politie. Via dat onderzoek kwamen uiteindelijk drie verdachten in beeld, die vorige week zijn aangehouden door de politie.