Drie auto’s botsen op elkaar in Winterswijk na misverstand

column Toen was er heel wat meer nodig dan een coronavi­rus en wat natte sneeuw om ze de grens over te jagen

7 april Ze verdwenen als dieven in de nacht, de Duitse campinggasten tijdens de paasdagen. Eigenlijk mochten ze van hun eigen overheid niet eens komen in de Achterhoek, het dringende advies was om in de Heimat te blijven. Een handjevol kwam toch.