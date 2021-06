Drie bedrijfsbussen volledig leeggeroofd in Lichtenvoorde: duizenden euro’s schade

Politie turft veel meer verward gedrag in coronatijd: ‘Zorgaan­bie­ders komen minder bij mensen thuis’

5 juni DOETINCHEM - Corona is mogelijk de oorzaak van de toename van het aantal verwarde personen in Doetinchem. In de centrumgemeente is een opvallende stijging. Hier waren 544 meldingen van verward gedrag in 2020, bijna 100 meer dan het jaar ervoor. Dat is meer dan in de hele Oost-Achterhoek bij elkaar.