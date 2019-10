Drie bussen Achterhoekse bouwers naar Malieveld

,,Voor ons is het nog geen noodzaak en we hebben werk zat", zegt Wilco Rensing, eigenaar van Rensing Bouw uit Lichtenvoorde, na de actie in Den Haag. ,,Maar die stikstof en PFAS gaat iedereen in de bouw - van architect tot tegelzetter - op termijn treffen. ‘Wie gaat er mee naar het Malieveld’, vroeg ik en we zijn vandaag met tien van de veertien mensen van ons bedrijf op pad. We hebben er een mooie dag van gemaakt, die we afsluiten met een etentje in Lichtenvoorde.”



Volgens Rensing gingen er gisteren drie bussen vol (zo'n 150 mensen) vanuit Arnhem naar Den Haag, met daarin vooral Achterhoekers. Ook grondverzetbedrijf en wegenbouwer Hoftijzer uit Aalten was onder meer met vijftien mensen van de partij. Directeur Bertram Hoftijzer: ,,Ik heb al anderhalve ton omzetverlies, omdat er werk in Bemmel is stilgelegd. De aanleg van nieuwe natuur in het Aaltense Goor ligt ook stil.’’