Drie daders grootste bankoverval ooit zaten op De Kruisberg: Frank Krake vertelt er over

DOETINCHEM - Drie van de zeven mannen die de grootste bankoverval ooit pleegden, zaten gevangen op De Kruisberg in Doetinchem. Frank Krake schreef het boek De grootste bankoverval aller tijden en vertelt er over op 20 en 21 mei op De Kruisberg.

Volledig scherm © rv De bewuste bankoverval werd op 15 november 1944 gepleegd in Almelo. Een verzetsgroep maakte 46 miljoen euro buit op de Nazi's. SS-baas Hans Alwinn Rauter looft hoogstpersoonlijk één miljoen euro uit om de daders te kunnen vangen. Na verraad worden de zeven inderdaad opgepakt.

Drie van hen - Douwe Mik, Derk Smoes en Willem Meenks - werden door de Duitsers opgesloten in gevangenis De Kruisberg in Doetinchem. De Doetinchemse gevangenis werd door de Duitsers vaak gebruikt om verzetsmensen vast te zetten. De 46 verzetsmannen die door de Duitsers als represaille werden doodgeschoten op Rademakersbroek (bij Varsseveld) op 2 maart 1945, zaten ook op De Kruisberg.

De drie kwamen om in Neuengamme

De drie zaten vanaf 1 december 1944 in de Doetinchemse gevangenis. Op 1 februari 1945 werden ze vanaf het station in Doetinchem naar concentratiekamp Neuengamme gebracht, kort onder Hamburg. Hier zijn ze overleden. In totaal kwamen zes van de zeven gevangen overvallers - onder wie de drie van de Kruisberg - om in concentratiekampen.

Krake vertelt er vrijdagavond 20 mei (aanvang 19.30) en zaterdagavond 21 mei over. Voor passende entourage wordt gezorgd door militaire voertuigen van Keep Them Rolling. Na de lezingen is er een rondleiding door het gevangeniscomplex van destijds. De entree is 7 euro.

Donderdagavond 12 mei (20 uur) houdt Krake een lezing over het boek in Winterswijk in het doopsgezinde kerkje aan de Torenstraat.