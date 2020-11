Drie dagen lang stemmen voor Tweede Kamer kan alleen in grote kernen van Berkelland

Beveiligen

Het verzoek vanuit de commissie om in iedere Berkellandse kern een stemlokaal open te stellen gedurende meerdere dagen, keurde de burgemeester af. "Daar ga ik niet aan voldoen, in iedere kern een stembureau drie dagen open, dat is niet te doen. Dat is echt te veel en een overvraging van onze organisatie, zelfs als je het met heel veel vrijwilligers kunt regelen. Dat vraagt ook heel veel op het gebied van het beveiligen van de locatie. We kiezen ervoor om in de vier grote kernen een stemlokaal drie dagen open te hebben."