Drie Hilda’s en de adelaar onderdeel van atelierroute tijdens pinksterdagen

Hilda Grooters, die tegenwoordig door het leven gaat als Hilde, omdat ze in haar studietijd besloot dat ze dat mooier vond, maakt keramiek. Ze leerde Hilda Haselberg kennen via B-Art, de kunstgroep die inmiddels is opgegaan in de Kunstkring Ruurlo. De kring is organisator van de atelierroute, waarin op eerste en tweede pinksterdag 88 kunstenaars op 55 locaties hun werk tentoonstellen. Een aantal van de Berkellandse kunstenaars ontvangt in hun ateliers ook collega’s elders uit het land. Van 11.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk.