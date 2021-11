Drie horecazaken in Doetinchemse Grutstraat voorlopig dicht vanwege coronamaatregelen

Zaterdagavond liet Barry de Groot, eigenaar van Bistro de Cactus, al weten bezig te zijn met de laatste avond. Hij had op dat moment alle tafels bezet.

De Groot gaat er vanuit dat de lockdown ook met kerst nog niet voorbij zal zijn: ,,Alleen met Sinterklaas en de kerstdagen hebben we een take away en kunnen mensen gourmetschotels bestellen. Verder zijn wij volledig gesloten.”

‘Pijn in ons hart’

Grand café Hendrixen, een van de grotere etablissementen in de straat, meldt op Facebook tijdens de ‘avond lockdown’ gesloten zullen blijven. ‘Met pijn in ons hart’, zo laat de horecazaak in de Grutstraat weten. ‘Uiteraard houden we u via dit kanaal op de hoogte als er wel weer meer mogelijk is in de horeca’.

‘Met de nieuw aangekondigde maatregelen is het helaas voor ons niet meer mogelijk om het restaurant open te houden’, meldt restaurant De Zaak op haar Facebookpagina. De horecazaak gaat wel volop bezorgen, net als afgelopen winter.

Avondzaken

Hendrixen, De Zaak en Bistro de Cactus zijn alle drie avondzaken. Diverse zaken in de Grutstraat blijven ook gewoon open. Gringo's laat op Facebook weten vanaf vandaag dagelijks open te zijn van 11 tot 17 uur. Wel is Soulfood (dat om 16 uur zou beginnen, vandaag afgelast). Vanaf morgen gaat de Mexicaan ook weer bezorgen. Vanouds is vanaf de start in augustus al 's middags open.

Met de sluiting vanwege de coronamaatregelen vallen er behoorlijke gaten in uitgaansstraat De Grutstraat. De discotheken Club 22-24 en Sequoia zijn - met uitzondering van een tijdelijke opening van Sequoia in de eerste helft van november - al dicht sinds half maart 2020.