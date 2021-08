Drie jongens zitten vast na steekpartij Lichtenvoorde: twee gewonden

Onderzoek

Aan het einde van de middag kreeg de politie een melding van een steekpartij. Het incident gebeurde in de omgeving waar ook scholengemeenschap Marianum gevestigd is. Er werd direct een onderzoek gestart en even later konden vier jongens worden aangehouden.

De politie bevestigt dat er een object is aangetroffen in de buurt van het incident. Of dit het steekwapen is, is nog niet duidelijk.