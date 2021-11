Drie keer is scheepsrecht voor Matthäus Passion in Zieuwent

video Gloednieu­we waterstof­bus gaat verloren bij brand in Arriva-loods: ‘Ik zag vuur en hoorde knal­len’

DOETINCHEM - In een loods van Arriva in Doetinchem woedde donderdag een grote brand waarbij een bus op waterstof volledig is uitgebrand. De splinternieuwe waterstofbus was nét deze week aangekomen in Doetinchem.

29 oktober