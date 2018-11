Drie kilometer Berkel opgegeven: geen levende vis te bekennen

VideoVanaf de stuw Hoge Weide bij Lochem is in zo'n drie kilometer van de Berkel geen levende vis meer te bekennen. Sportvissers hebben het gedeelte van de Berkel opgegeven.

,,Er is een aantal kilometer lang geen redden meer aan.” Mark Kouwenhoven draait er niet omheen als hij in de Berkel vissen overzet. Samen met tien andere sportvissers probeert hij zoveel mogelijk vissen te redden in de Berkel. Begin deze week sloeg het Waterschap Rijn en IJssel alarm toen bleek dat er een lekkage in de persleiding was waardoor er afvalwater van de productielocaties van FrieslandCampina in Borculo en Lochem in de Berkel stroomde.

Tienduizenden dode vissen

Een leidingbreuk met grote gevolgen, weet Kouwenhoven namens Sportvisserij Oost-Nederland te vertellen. ,,Werd er donderdag gesproken over duizenden dode vissen? Maak daar maar gerust tienduizenden dode vissen van. De Berkel is bovenstrooms zo vervuild dat er geen levende vis meer is te vinden. Baarzen, snoeken, allemaal heb ze het loodje gelegd. Zo'n drie kilometer verderop proberen we nu vissen over te zetten. In een paar uur tijd hebben we al zo'n 200 kilo aan vissen overgezet.”

Tot dezelfde conclusie kwam Jan Kamphuis. Als voorzitter van hengelaars vereniging De Brasem uit Lochem hielp hij donderdagmiddag om vissen vanuit de Berkel over te zetten bij stuw Hoge Weide. ,,Het is de vraag of er nog vissen te redden zijn”, bekent Kamphuis. ,,De dode vissen die aan de oppervlakte van het water drijven zijn slechts een topje van de ijsberg. Het merendeel van de dode vissen ligt op de bodem en komt pas naar boven als ze ontbinden. De schade is enorm. Het zou zo drie tot vier jaar kunnen duren voor de vispopulatie is hersteld”

Vies afvalwater

Volgens Waterschap Rijn en IJssel stroomt er op dit moment geen vies afvalwater meer de Berkel bij Almen in. Dit zegt woordvoerster Minke Huurnink. In de buurt van Almen heeft het waterschap een reservoir aangelegd waar het vervuilde water naartoe wordt gepompt. De komende dagen wordt een flink deel van de Berkel tussen Almen en Warken leeggepompt. Daarna kan worden begonnen met de reparatie van de persleiding.