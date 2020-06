Drie liedjes genomineerd voor Kleiroze: winnaar in november bekendgemaakt

De Gelderse Kleiroze is de belangrijkste Oost-Gelderse muziekprijs voor een ‘haevig liedje in de streektaal’. Vorig jaar kreeg Jan Wilm Tolkamp met het lied ‘Memento Mori’ het figuurlijke scholderklöpke. De prijsuitreiking is het hoogtepunt van het jaarlijkse streektaalmuziekfestival Plat Gespöld. De zangers van de genomineerde liedjes krijgen dan in het theater van DRU Industriepark in Ulft de kans van zich te laten horen. Het publiek beslist uiteindelijk wie de prijs mee naar huis mag nemen.