Drie nieuwe ziekenhuisopnames voor corona in de Achterhoek

LIVE | Corona in de regio: Preken voor een lege kerk went en minder mensen overleden dit etmaal

15:11 Het is vandaag heerlijk lenteweer. Raken de parken en stranden vandaag ondanks de oproep van het kabinet om thuis te blijven in corona-tijden toch overvol? En hoe ontwikkelt zich de druk op de intensive cares? Volg het regionale nieuws rond de coronacrisis in ons liveblog.