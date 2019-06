Drie scholen in Bredevoort in de verkoop

Dat geldt al heel lang voor de school op ’t Zand in het centrum van de vestingstad. Stadsbrouwerij en proeflokaal De Borghman is in enkele lokalen ondergebracht. Daarnaast zijn enkele lokalen als werkruimte bij verschillende mensen in gebruik. De gemeente Aalten heeft het gebouw niet verhuurd, maar in erfpacht uitgegeven. Dat betekent dat het wel aan de huidige gebruiker kan worden verkocht. Dat is Gerco Honders, van glasatelier ’t Aanzicht en brouwerij De Borghman.