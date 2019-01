Drie spoorovergangen Winterswijk worden opgeheven

Het aanbrengen van een brug of tunnel bij de spoorovergang van de Greversweg is onhaalbaar gebleken vanwege de daarmee gemoeide kosten, laat het college van B en W weten. Omwonenden hadden hun bezwaren tegen afsluiting meerdere malen kenbaar gemaakt. Daardoor wordt een eeuwenoude buurt uit elkaar gerukt, vinden zij.

In maart vorig jaar had de gemeenteraad van Winterswijk al ingestemd met de aanpak van de vijf nog niet beveiligde overwegen in Winterswijk, in samenwerking met spoorwegbeheerder ProRail. Toen is besloten dat de overweg Huttenweg en een tweede overweg beveiligd zouden worden. Dat wordt de Veldhorstweg. De overwegen in de Vreehorstweg, Klandermansweg en Greversweg worden opgeheven.