Drie Winterswijkse kerken komen op gemeentelijke monumentenlijst

Schennis­ple­ger aangehou­den nadat hij met zijn ‘eigen frikandel’ in Zutphense snackbar speelt

Een bijzondere melding maandagmiddag voor de politie in Zutphen. Een cafetaria-medewerker in de wijk Waterkwartier belt 112 met het verhaal dat een man zijn geslachtsdeel uit de broek heeft gehaald in de zaak. En alle gasten kunnen dat zien. Even later houden de agenten de verdachte aan.

31 januari