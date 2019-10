Drie zonneparken erbij in Oost Gelre

Politie traint met honden tegen ‘raddraai­ers’ in oude discotheek Déjàvu Dinxperlo

15:08 DINXPERLO - De politie Achterhoek-Oost houdt donderdagmiddag en -avond een grote oefening in en rond de voormalige discotheek Déjàvu aan de Anholtseweg in Dinxperlo. Het is een zogeheten horecatraining waarin agenten oefenen in het omgaan met lastige bezoekers, het rustig krijgen en houden van grote groepen mensen en manoeuvreren in donkere gelegenheden.