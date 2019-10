Drietal voor rechter om 26 overvallen op hoogbejaarde pinners in onder meer Ruurlo

RUURLO - Drie jonge Roemenen hebben volgens het OM zeker 26 keer hoogbejaarde mensen overvallen bij pinautomaten, onder andere in Ruurlo, Velp en Zevenaar. Ze maakten honderden euro’s per keer buit. Een advocaat had een opvallend betoog: zijn cliënt kan er niks aan doen, want is als Roma opgevoed met het idee dat misdaad mag.

Het drietal werd opgepakt in Deurne, waar de politie een overval voor hun ogen zagen gebeuren. Hun methode was even simpel als opvallend. De mannen hingen rond bij een pinautomaat.



Zodra iemand het pasje en pincode had ingevoerd, werd diegene opzij geduwd. Gauw tikten ze een bedrag in, gristen het geld dan weg en gingen er vandoor.



De arrestatie bleek een gouden vangst, de drie hadden het veel vaker gedaan. Wat heet, die week alleen al was er veertien keer toegeslagen in vier dagen. Alle slachtoffers waren op leeftijd. De jongste is 70. Een aantal had een rollator of liep met krukken.

Ze werden in de regel lomp opzij geduwd. Soms werd er gedreigd, een enkele keer geslagen. De buit was vrijwel altijd 800 euro.



Een makkelijk en snel in te toetsen bedrag. Als een slachtoffer een ander bedrag al had ingetikt, werd dat gewist en hoger gemaakt.



De Deurnese politie was ingeseind door collega’s uit Limburg. Hen was de overvalmethode opgevallen. Met zendmastgegevens is bekeken welke telefoonnummers bij elke overval waren en zo kwam een nummer opvallend bovendrijven.



De dag van de arrestatie, 7 juli, ‘reed’ dat nummer naar Deurne in Brabant. De politie hield pinautomaten in de gaten en zag het drietal bezig.

Strooptochten

Officier van justitie Paul Visser had een half uur nodig om alle zaken op te noemen en ze te verdelen onder de drie die soms ook met zijn tweeën op pad gingen. Het waren overduidelijk strooptochten, vaak door kleinere dorpen.



In Brabant ging het om automaten in Bladel, Asten, Geldrop, Oirschot, Deurne, Someren en Nederweert. Daarnaast waren de drie actief in Grubbenvorst, Lottum, Horst, Wanssum, Heeswijk-Dinther, Maasbree, Belgum, Roggel, Almelo, Wierden, Milheeze, Ruurlo, Weert, Velp en Zevenaar.



De drie wonen in Duitsland. Ion I. (21), verdacht van negentien overvallen, kwam vrijdagmorgen niet naar de zitting, omdat hij volgens zijn advocaat bang is voor de andere twee. Dat zijn Christian M. (24, met dertien verdenkingen op zijn lijst) en Samun R. (19, met negentien zaken).

Moet kunnen

Namens de laatste voerde advocaat P. Popescu aan dat de jongeman is opgevoed met het idee dat criminaliteit moet kunnen. ,,De politie heeft het altijd over de werkwijze, de modus operandi. Maar deze overvallen zijn een modus vivandi, een levensstijl. Mijn cliënt vond dit tot voor kort normaal gedrag, hij weet niet beter.”



De verdachte is volgens de advocaat opgevoed door zijn opa. Die nam hem al vroeg mee op dievenpad. ,,Vanaf zijn tiende is hij zo bezig, zijn eerste arrestatie was op zijn 13de.”



Dat gebeurt vaker, weet Popescu. ,,Binnen deze groep mensen heersen eigen subculturen. En bij sommigen wordt niet zwaar getild aan criminaliteit. Nood breekt wet, als je geen geld hebt, mag je stelen. Dat wordt soms zelfs aangemoedigd.”



Binnen deze groepen is geen sociale controle zoals het westen kent. ,,Eerder a-sociale controle. Het geeft status, wie zijn leven betert wordt uitgestoten. Je moet zorgen voor jezelf en je familie, kost wat kost. Deze jongen zag niks verkeerds. ‘Ik heb toch niemand geslagen?’, vroeg hij.”

Galg en rad

De advocaat noemde de jongeman ‘voer voor psychologen. ,,U kunt zeggen: opgegroeid voor galg en rad, we knopen hem op aan de hoogste boom. U kunt ook kijken naar het waarom. In hoeverre ziet hij zijn fouten, in hoeverre kon hij weerstand bieden tegen zijn omgeving, zijn opvoeders. Kunnen we hem dit gedrag wel verwijten?”



De rechtbank zag dat er al veel hulptrajecten waren ingeschakeld in binnen- en buitenland en dat er geen sprake is van een stoornis. Mogelijk is er een gebrekkige ontwikkeling, maar die geeft geen aanleiding voor verder onderzoek.



De zaak komt begin februari inhoudelijk voor de rechter.