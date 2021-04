Dringen voor een plekje op het terras

Daan Mölders en Sil van Harxen nemen het ervan op het terras van Markt 5 in Lichtenvoorde met een felgekleurde cocktail. ,,Blij? Zeker, we zitten niet voor niks om één uur op het terras met een drankje”, vertelt Daan. ,,We hadden mazzel, want dit was het laatste tafeltje dat vrij was, toen we aankwamen.”

‘Fijn dat het weer kan’

Daan Ratering en Wiesje ten Have werken beiden in het onderwijs en hebben meivakantie. Voor hen kwam de openstelling precies goed uit. ,,We hebben gisteravond gereserveerd, toen was er nog plek”, vertelt Wiesje. Daan: ,,Het is fijn dat dit weer kan. Het gaat ook prima zo hier, we hebben voldoende afstand tot anderen.”

Quote Twaalf uur en ik zat er meteen aan. Wat moet je anders doen op zo'n dag? Terrasbezoeker Doetinchem

Nelly en Hans van den Bosch komen uit Beuningen, maar staan in Zieuwent op de camping. ,,Heerlijk om weer eens op het terras te zitten, maar het voelt ook een beetje dubbel”, aldus Nelly. ,,De ziekenhuizen liggen immer nog steeds vol. Maar schuldig voelen we ons niet hoor. We houden ons netjes aan regels.”

In de rij

In Doetinchem stonden mensen zelfs lange tijd in de rij om rond het middaguur een zitje te kunnen bemachtigen. Op zowel het Simonsplein als in de Grutstraat waren alle plekken bezet.

Doetinchemmer Dennis van Londen was er als een van de eersten bij en heeft een koud biertje voor zijn neus. ,,Ja heerlijk, zou niet anders willen. Twaalf uur en ik zat er meteen aan. Wat moet je anders doen op zo'n dag?’’ ,,Genieten van het zonnetje en de sfeer. Want dat hebben we heel erg gemist’’, reageert een vrouw verderop.

‘Niet bang voor corona’

Ze hebben net twee grote glazen bier op, Mark Heinisch (49) en zijn collega op het terras van De Lamme Hertog in Winterswijk. De Duitser werkt in Groenlo en is een middag vrij. ,,Geweldig dat het hier kan. In Duitsland is het nog niet mogelijk om op het terras te zitten. Nee, ik ben niet bang voor corona. We worden twee keer per week getest. Steeds negatief.”

Het Haagse gezin Van Deelen heeft een uitgebreide broodplank besteld bij restaurant Villagio. Met hun twee dochters Felicia en Lindsey vieren ze de meivakantie in de Achterhoek. ,,Heel fijn dat alles open is, net nu wij vakantie hebben. En dan ook nog zulk mooi weer.”

Bedrijfsleidster Fien van der Linde komt er bij staan en beaamt dat het heerlijk is dat ze éindelijk weer open zijn. ,,Het loont niet voor die paar uur dat we open mogen zijn, maar we hebben gelukkig wel weer wat te doen. Het is een mooi begin.”