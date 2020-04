Dringende oproep van Livio aan bewoners na positieve coronatests: ‘Houd je aan de regels’

Livio heeft locaties in Enschede, Haaksbergen en Berkelland. In de overige woonzorgcentra is geen corona vastgesteld, dus ook niet in De Meergaarden in Eibergen en De Werf in Neede. Toch roept Livio ook de bewoners van de Berkellandse locaties en hun familieleden nog eens nadrukkelijk op zich aan de richtlijnen te houden die al sinds 20 maart gelden.