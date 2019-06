Drinkwater net over de Duitse grens is bijna op: noodkreet naar inwoners

De waterreserves van drinkwaterbedrijf SVS zijn geslonken en door het uitblijven van voldoende regenwater onvoldoende aangevuld. De burgemeesters van de drie gemeenten roepen hun inwoners op om vrijwillig hun waterverbruik te beperken. Dat geldt voor het sproeien van de tuin en voor het vullen van de zwembaden. Om de inwoners tegemoet te komen zijn de zwembaden in Stadtlohn en Vreden zaterdag en zondag gratis voor de inwoners toegankelijk. De drie gemeenten hebben een gezamenlijk bedrijf voor de levering van water, gas en elektriciteit. De vierde en grootste aandeelhouder is energiebedrijf RWE. De drie gemeenten hebben samen meer dan 50.000 inwoners.

Vrijwillig beperken

Volgens de burgemeesters van de drie gemeenten wordt de bevolking vrijwillig opgeroepen het waterverbruik te beperken. ,,Het gaat er niet om af te zien van een glas water of het douchen in de ochtend. Maar we moeten wel afwegen of we drinkwater willen hebben of dat onze planten hun kopjes laten hangen’, verklaarde burgemeester Christian Vedder van Südlohn-Oeding op een persconferentie.