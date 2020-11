Drive & go-afhaalstraatje bij Eibergse Marloes

Oude IJssel­streek wil bouwkranen zien en snel ook

4 november ULFT Er moeten de komende jaren veel meer nieuwe huizen worden gebouwd voor verschillende doelgroepen in Oude IJsselstreek. Dat vinden in ieder geval de partijen PvdA, CDA en Lokaal Belang in die gemeente. Zij dienden maandagavond een motie van die strekking in tijdens de raadsvergadering over de begroting. ,,Ik wil bouwkranen zien.”