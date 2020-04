Drive-in naast de koeien: dat is patat met beleving tijdens coronacrisis

,,Wij zijn niet gaan treuren toen deze crisis de kop op stak en het overgrote deel van onze inkomsten weg viel”, zegt mede-eigenaar Luuk Domhof van De Timp. ,,We zaten even in een mistbank maar hebben gezocht naar een creatieve manier om in elk geval ons personeel aan het werk te kunnen houden.”



Op het terrein waar jaarlijks onder andere Huntenpop is, is de afgelopen week een drive-in snackbar verrezen met een ‘festivalsfeer’. Het assortiment bestaat uit friet, snacks, broodjes, rauwkost, milkshakes en ijsjes. Aardappelkisten, lampions en een hobbelige ondergrond zorgen voor een aparte beleving. ,,Dat willen we ook”, zegt Domhof. ,,Mensen willen er op uit en dan is een bezoekje aan deze drive-in snackbar een leuke belevenis.”



