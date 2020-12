Drive-through bij Volharding in Borculo: Wat ging er door je heen? Zo meteen een oliebol!

VideoBORCULO - Geen teststraat maar een drive-through waar bestellingen worden uitgedeeld. Bij muziekvereniging Volharding in Borculo is het daags voor Oudejaarsdag oliebollen wat de klok slaat. Althans bij de oliebollencommissie die vandaag bezit heeft genomen van Muziekcentrum Borculo aan de Haarloseweg.

Buiten is op de parkeerplaats een drive-through ingericht, of op zijn Amerikaans ‘drive-thru’. Met handgeschilderde borden met veiligheidsinstructies. Het belangrijkste daarbij: blijf in de auto en houd je mondkapje voorgeknoopt. De vrijwilligers die de bij bakkerij Nollen geproduceerde oliebollen uitdelen, hebben elk ook hun mondkapje op én hebben voor de operatie ook nog eens latex-handschoenen aan.

Corona-editie

De editie 2020 van het jaarlijkse oliebollenproject van de Borculose muzikanten is duidelijk een corona-variant. Dát er nog een oliebollenactie is, is daarbij evengoed een opsteker. Waar eerder de teller op 5700 oliebollen stond, blijft dat vandaag beperkt tot nog niet een kwart daarvan. 1350 oliebollen namelijk, 135 zakken vol.

Online

De actie is er dit jaar tijdens de periode van de lockdown een die voornamelijk online verloopt. Via de Volharding-website kunnen oliebollen worden besteld. Of konden, want eerder deze week is de besteltermijn beëindigd. Ook de financiële afhandeling is online afgewerkt. Dat zorgt ervoor dat iedereen die vandaag zijn of haar oliebollen komt afhalen, al heeft betaald. De factuur die wordt getoond, is vandaag het afhaalbewijs.

Administratie

Voor de oliebollencommissie is het evengoed een heel gepuzzel, want vandaag komen tussen twee uur 's middags en negen uur 's avonds bijna tachtig afhalers een preciese hoeveelheid oliebollen ophalen. De vrijwilligers hebben precies genoeg, maar willen niet ‘nee’ hoeven verkopen waar iedereen immers de bestelde oliebollen al heeft betaald.

De precisie in de drive-through leidt ertoe dat per afhaler even moet worden gezocht om steeds de juiste regel te kunnen doorstrepen of afvinken. Waar dat in de McDrive in seconden kan, is dat voor de Borculose muzikanten handwerk dat een paar tellen kost. Voor de afhalers is dat over het algemeen geen punt: slechts een sprankje meer menselijk contact in coronatijd.

Wat ging er door je heen?

Geen afhaler die problemen heeft met de camera. Op oliebollen in huis halen voor de jaarwisseling rust nog geen taboe. Omgekeerd hoeven diepte-interviews ook niet.

‘Wat ging er door je heen?’ Bij corona-teststraten is menig ervaringsdeskundige vooral blij dat het wattenstaafje er úit is en er niet doorheen ging. In het oliebollenstraatje krijgt de journalistieke vraag prompt een passende draai in het antwoord: ‘Weinig, maar zo meteen een oliebol...’

Op de fiets

Na slechts enkele auto's beleeft de drive-through-crew tóch nog een verrassing: een besteller die zijn oliebollen op de fiets komt afhalen. Qua breedte van het ‘straatje’ geen punt natuurlijk, hooguit wel qua streven om een ruime armlengte uit elkaar te blijven. Evengoed komt het allemaal goed, en zullen de oliebollen smaken.

‘We wensen u een gezond en muzikaal 2021', krijgt ook de fietser van het laatste bord in het afhaalstraatje mee.

Volledig scherm Oliebollen-drive-through bij muziekvereniging Volharding in Borculo. © Peter Zandee